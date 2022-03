Conference League, quarti di finale Roma-Bodo/Glimt. Andata in Norvegia e ritorno all’Olimpico

La Roma dovrà affrontare per la seconda volta in Conference League il Bodo/Glimt. Nelle due precedenti gare contro i norvegesi i giallorossi hanno solo pessimi ricordi, la gara di andata giocata in Norvegia si è conclusa a favore dei padroni di casa per 6-1. Il match di ritorno all’Olimpico è finito con un sofferto 2-2. Anche questa volta per i quarti di finale la partita di andata si giocherà in Norvegia il 7 aprile alle ore 21, mentre il ritorno allo Stadio Olimpico una settimana dopo, il 14 aprile sempre allo stesso orario. In caso di qualificazione la Roma se la vedrà con la vincente tra Leicester e Psv Eindhoven.