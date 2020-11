Con Smalling c’è sicurezza. “Ecco il giusto atteggiamento”

La Gazzetta dello Sport (C. Zucchelli) – Sarà un caso o forse no, ma con il ritorno di Chris Smalling la Roma ha messo insieme due partite consecutive senza subire gol, quella di ieri contro la Fiorentina e quella di coppa contro il Cska Sofia. Non solo: in campionato, all’Olimpico, la squadra giallorossa non manteneva la porta inviolata da febbraio e anche questo ha coinciso con il ritorno dell’inglese. “Abbiamo conquistato tre punti importanti con il carattere e il giusto atteggiamento” ha detto Smalling a fine gara. Dello stesso avviso Spinazzola che ha segnato il suo secondo gol in Serie A: “Abbiamo fatto una grande partita e potevamo anche fare cinque o sei reti. Dobbiamo essere più concreti, ma è stato importante non aver concesso nulla“. Merito del modulo, perché da quando la Roma è passata a 3 in difesa sembra avere più equilibrio, e dei giocatori. Su tutti Smalling: “Non lo scopriamo oggi – spiega Mancini– è un giocatore importante e di grande esperienza. Anche quando era infortunato si faceva sentire. Averlo in campo per noi conta molto“.