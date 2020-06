Comunicato ufficiale AS Roma: accordo preliminare con Mkhitaryan anche per il 2021

La Roma e Mkhitaryan insieme, almeno fino al termine della stagione. A comunicarlo è stata proprio la società giallorossa, con questo annuncio apparso su asroma.com:

“L’AS Roma è lieta di annunciare di avere esteso la durata del prestito di Henrikh Mkhitaryan fino alla fine della stagione in corso e di aver raggiunto un accordo preliminare per la permanenza del calciatore anche per il 2020-21.

“Mi fa molto piacere la prospettiva di poter rimanere un altro anno qui, perché ci sono ancora obiettivi che non ho raggiunto e voglio riuscirci. Non vedo l’ora di poterlo fare”, ha commentato il calciatore armeno.

Mkhitaryan è arrivato alla Roma nell’estate del 2019 e finora ha collezionato 19 presenze condite da 6 reti e 4 assist.

“Siamo felici che Mkhitaryan abbia deciso di restare con noi e di aiutarci a far crescere il nostro progetto”, ha dichiarato il CEO Guido Fienga. “Gli obiettivi della Roma non cambiano e noi vogliamo avere nel nostro club chi, come Miky, dimostra sempre impegno, professionalità e sacrificio, onorando i nostri colori e i nostri tifosi. Auguro a Micky di restare a lungo alla Roma e lo ringrazio per averci donato un nuovo lupacchiotto”.

Henrikh è partito da titolare in entrambe le partite giocate dalla Roma dalla ripresa del campionato dopo l’interruzione dovuta all’emergenza Covid-19. Ai giallorossi restano da giocare ancora 10 incontri di Serie A e la fase finale dell’Europa League prevista ad agosto”.