Commisso: “Pallotta? Via per lo stadio. E se la burocrazia mi ostacola mi fermo…”

La Gazzetta dello Sport – A Radio Bruno arriva il retroscena di Commisso: “Nel 2011 potevo entrare nella Roma con DiBenedetto, poi non se ne fece nulla“. Pallotta ha poi replicato: “Dai Rocco, non puoi ancora essere irritato dal nostro incontro di New York di 5 anni fa, quando ti dissi che non ti avrei mai avuto come socio della Roma“. Il presidente della Fiorentina ha poi continuato: “Pure a Pallotta non hanno lasciato fare le infrastrutture ed è finita così. Ho già speso milioni per accontentare tutte le loro richieste. Se a settembre ci saranno altri guai non farò il centro sportivo“.