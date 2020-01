Comi: “Questo è un campo non favorevole al Torino ma cerchiamo di cambiare andamento”

Antonio Comi, direttore generale del Torino, è stato intervistato durante il pre-partita di Roma-Torino. Queste le sue parole:

COMI A DAZN

“Giocare in casa in questo momento qua per il Torino non è facile. Il pubblico è esigente ma credo sia nostro dovere cercare di cambiare il trend. Questo è un campo non favorevole al Torino ma cerchiamo di cambiare andamento“.

Avete tanti assenti. Questo mercato servirà per fare qualche aggiustamento?

Ci sono delle persone preposte a fare quello. Non è il momento di parlarne ma sicuramente il Torino è attento a tutto e se ci saranno delle opportunità sia in entrata che in uscita le valuterà.