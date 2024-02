Comi: “Caro Toro ti mancano 7 punti”

Tuttosport (N. Schira) – “Il Torino può ancora farcela ad arrivare in Europa. Domani a Roma sarà un bivio cruciale: se i granata vincono, tornano pienamente in corsa per l’accesso alle coppe. Basta parole, è tempo di fare i fatti. La squadra di Juric per come gioca avrebbe, infatti, meritato di raccogliere molti più punti”. Firmato Antonio Comi. Una vita in granata: prima calciatore (dal 1982 al 1989), poi Responsabile del Settore Giovanile (11 campionati) e infine Direttore Generale (10 anni). Insomma, in pochi conoscono come lui in tutte le sue sfaccettature il mondo Toro. Senza dimenticare l’avventura nella Roma giallorossa, dove vinse la Coppa Italia nel 1990: “10 dico sempre: il Torino per me è come la mamma, ovvero un punto fermo della mia vita che rimarrà per sempre. Mentre la Roma la paragonerei a un’amante con la quale ho vissuto emozioni forti e trascorso un gran bel periodo: 5 anni meravigliosi al fianco di tanti grandi campioni”