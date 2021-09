Colpo di stato e paura: rinviata Guinea-Marocco

La Gazzetta dello Sport (A.Grandesso) – Spari per strada, soldati in assetto da guerra e molta paura. Inevitabilmente la partita tra Guinea e Marocco è stata rinviata mentre era in programma oggi alle 18. Il tutto in seguito al colpo di stato in corso a Konakri. Evento che ha seminato il panico nel Paese di Diawara, ma anche nell’albergo di Amrabat, Maleh e Hakimi. Il Marocco è tornato in patria in serata. Tutto è cominciato nel mattino quando è stato preso d’assalto il palazzo presidenziale. Sui social sono subito apparsi video di sparatorie, anche nei dintorni dell’albergo dove alloggiava il Marocco. Il ct ha dichiarato: “Gli spari li abbiamo sentiti fin dal mattino, le strade si sono svuotate e abbiamo visto molti soldati. I giocatori sono preoccupati, per me invece è un po’ tutto relativo“. L’allenatore, infatti, ha vissuto la guerra dei Balcani dove ha rischiato la vita nel tentativo di difendere casa sua, ma anche bar, pasticceria e un negozio di vestiti che gestiva. La FIFA ha annullato la partita e la Guinea spera di lasciare il Paese quanto prima.