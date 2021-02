Col Braga torna Dzeko, New Balance sponsor tecnico

La Repubblica (F.Ferrazza) – La Roma annuncia l’accordo con il nuovo sponsor tecnico, la New Balance. Dalla prossima stagione, terminato il rapporto con Nike, sarà l’azienda di Boston a creare il materiale tecnico dei giallorossi. La Roma sarà il primo club italiano ad indossare il marchio “NB” sulle magliette che verranno vendute negli store di tutto il mondo.

Scelto anche il nuovo responsabile del marketing, l’olandese Max Van Den Doel, per anni dirigente Adidas, mentre Fonseca prepara la gara contro il Braga. I giallorossi si trasferiranno oggi in Portogallo per giocare l’andata dei sedicesimi di finale d’Europa League. Spazio al turnover, con Dzeko che dovrebbe partire dall’inizio, dopo la doppia panchina con Juventus e Udinese. A centrocampo potrebbe rivedersi Diawara, per dare un turno di riposo a Villar. Doppia trasferta per la Roma, prima Portogallo, poi Benevento, domenica sera. Inevitabili alcune turnazioni.