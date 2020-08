Cluster a Trigoria: positivi a quota 6. Kolarov all’Inter

La Repubblica (F.Ferrazza)- A Trigoria c’è molta preoccupazione per i nuovi casi di positività: dopo Mirante e Carles Perez, oltre i due ragazzi della Primavera, dal giro di tamponi fatto giovedì sono risultati positivi anche Bruno Peres e Justin Kluivert entrambi asintomatici e subito messi in isolamento. In via precauzionale Fonseca e società hanno deciso di annullare il primo allenamento pre-stagionale, previsto per ieri alle 18, rinviando la decisione ad oggi. Questa mattina verrà eseguito un nuovo giro di tamponi, prima di capire se poi svolgere l’allenamento del pomeriggio, al termine del quale raggiungeranno il ritiro della nazionale italiana i sei giocatori convocati da Mancini. Dunque per Fonseca la strada è in salita e il tutto rischia di essere ancora più duro nel caso in cui, e c’è una grossa possibilità, Dzeko e Kolarov, lascino la Roma. Due senatori della squadra giallorossa che ha dovuto lasciare andare già Chris Smalling. Da Kolarov la Roma incasserà due milioni di euro, dal centravanti qualcosa in più, alleggerendosi di un ingaggio pesante da 7,5 milioni a stagione e puntando tutto su Milik. Un’atmosfera non esaltante quella che gira intorno al mondo Roma, insomma, con i tifosi che osservano, in attesa di capire la strategia del club.