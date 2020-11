Cluj, Camora: “Rigore inventato, la migliore occasione da gol è stata la nostra nel primo tempo”

La Roma vince 2-0 sul Cluj grazie ad un’autorete di Debeljuh e il rigore trasformato da Veretout. Il capitano della formazione padrona di casa, Camora, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della partita. Queste le sue parole:

“Dovevamo essere migliori in fase difensiva, la migliore occasione da gol è stata la nostra nel primo tempo, anche se loro avevano il possesso palla. Il rigore? Secondo me, è stato un rigore inventato da quello che ho potuto vedere sul campo. Ora è difficile qualificarsi, non ho visto il risultato dello Young Boys. La Roma deve aiutarci adesso, se vinciamo in entrambe le partite siamo qualificati“.