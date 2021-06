CIES, i calciatori dei 5 principali campionati europei che valgono di più: Ibanez valutato 52.8 milioni di euro

Il Cies, l’osservatorio calcistico, ha stilato una classifica semestrale stimando il valore di mercato dei giocatori che militano nei maggiori cinque campionati europei. Secondo l’algoritmo del Cies, Phoden, centrocampista in forza al Manchester City è al primo posto con un valore di 190 milioni. Subito dopo Greenwood e Rashord, i due talenti dello United. Chiude la top 10 – dove sono presenti Haaland, Bruno Fernandez, de Jong, Pedri, Alphonso Davies e Joao Felix – Mason Mount fresco vincitore della Champions con il Chelsea, il cui valore è stimato intorno ai 123 milioni di euro. Per incontrare un giocatore che milita in Serie A bisogna andare fino al 23° posto con Hakimi dell’Inter. Per la Roma presente solo il difensore brasiliano Roger Ibanez che è stato valutato 52.8 milioni di euro.