Chi è Friedkin: vende auto, pilota aerei, produce film e ha 4,1 miliardi di dollari

Dan Friedkin, il magnate che vuole la Roma, è a capo di un impero con 5.600 dipendenti. Se riuscirà ad acquistare la Roma, diventerà il terzo presidente più ricco del calcio italiano dopo Andrea Agnelli (Juventus, 15,9 miliardi di dollari) e Zhang Jindong (Inter, 6,8). Friedkin, 54 anni, è a capo di un impero – ereditato dopo la morte del papà Thomas nel 2017, anche se è Ceo dal 1995 – che ha circa 5.600 dipendenti, con 12 società facenti capo alla holding di famiglia, e che lo colloca al 504° posto nella classifica Forbes tra gli uomini più ricchi del mondo. La sua Gulf States Toyota ha l’esclusiva della distribuzione delle auto giapponesi in Texas, Arkansas, Louisiana, Mississipi e Oklahoma; soltanto nel 2018 ha venduto veicoli per 9 miliardi di dollari (il 13% del venduto negli Usa).

Ma Friedkin ha interessi anche in altri settori strategici come il turismo (la catena Auberge Resorts, con alberghi di lusso negli States, in Messico, Fiji, Grecia, Svizzera, Nicaragua e Costa Rica) e il cinema. Friedkin ha conseguito una laurea alla Georgetown University e un master alla Rice University. E’ sposato con Debra e ha quattro figli, due fratelli (Tomisu e Kenneth) e una sorella (Dorothy). E’ un grande appassionato di basket e tifosissimo degli Houston Rockets, al punto da provare a comprare la franchigia texana, un paio di anni fa, senza però riuscirci. Si è così dovuto accontentare di restarne partner commerciale, con l’arena nella quale giocano i Rockets sponsorizzata proprio dalla Toyota. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.