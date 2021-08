Chelsea, Tuchel: “Non mi sono fidato di Abraham come degli altri. Valuteremo costantemente la sua situazione”

Prima di lasciar partire Dzeko, direzione Inter, la Roma vorrebbe assicurarsi il sostituto del bosniaco. Il primo nome sulla lista di Tiago Pinto è quello di Tammy Abraham, attaccante inglese classe 1997 in forza al Chelsea. Proprio il tecnico dei Blues, Thomas Tuchel, alla vigilia della sfida in Supercoppa europea contro il Villarreal, ha rilasciato delle dichiarazioni riguardanti il calciatore. Queste le sue parole:

“(Abraham) È in rosa, ha disputato delle buone partite di preparazione. Non era chiaramente felice dell’ultimo semestre e forse ha un motivo per non esserlo, forse è stata colpa mia per non essermi fidato di lui come degli altri. Tammy è uno dei giocatori su cui valuteremo costantemente la situazione“.