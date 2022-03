Chelsea in crisi: la Barclays sospende il conto bancario del club

Per il Chelsea sono giorni durissimi. Dopo la decisione di Abramovich di cedere il club anche gli sponsor stanno pensando sul da farsi. La “Tre” aveva chiesto di togliere il proprio marchio della maglietta dei Blues e la Nike potrebbe anche togliere il logo del baffetto dalla divisa e annullare ogni partnership. Non è finita qua. Come riportato da Sky Sport UK la Barclays ha sospeso temporaneamente il conto bancario del club aumentando le difficoltà che già erano molteplici.

BREAKING! Chelsea's bank account has been temporarily suspended by Barclays in the wake of Roman Abramovich being sanctioned by the UK government. pic.twitter.com/19u5wyYolH

— Sky Sports News (@SkySportsNews) March 11, 2022