La Repubblica (A. Guerrera) – Dopo l’1-1 tra Chelsea e Liverpool di ieri, per Jürgen Klopp c’è un solo perdente. L’arbitro Anthony Taylor, quello contestatissimo da Mourinho e dai tifosi della Roma dopo l’ultima finale di Europa League persa contro il Siviglia. Il fischietto inglese fa disperare anche l’allenatore dei Reds: il tedesco si butta a terra, prende a schiaffi il campo, soprattutto dopo due ammonizioni che considera assurde, entrambe sull’1-1: quella a Alexander Arnold per una rimessa laterale ritardata e a MacAllister per aver chiesto un giallo all’avversario per un evidente fallo tattico subito. In ogni caso, finisce pari il primo big match della Premier, tra squadre con profondi lavori in corso e che difatti si stanno svenando per Moises Caicedo.