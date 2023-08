Roma, un esordio con un solo dubbio

Corriere dello Sport (L. Scalia) – L’amichevole di Tirana ha messo il punto all’estate della Roma, che si è divisa tra Trigoria, Portogallo, Francia e Albania, evitando tra l’altro di passare dall’altra parte del mondo, leggi la tournée tra Singapore e Corea del Sud.

Mourinho ha concesso alla squadra qualche ora di riposo dopo il test di Tirana. Due giorni di relax per la precisione. Gli allenamenti, infatti, riprenderanno domani a Trigoria per mettere nel mirino la Salernitana, l’avversario della prima giornata di campionato. L’undici anti Salernitana è figlio dell’emergenza squalifiche. Oltre a Mourinho, che vedrà la partita in una saletta privata dell’Olimpico, mancheranno all’appello due pedine fondamentali: Dybala e Pellegrini.

La voglia di Roma c’è sempre. Per Roma-Saleritana non si può ancora parlare ancora di sold out, ma il traguardo è dietro l’angolo. La vendita dei biglietti più la fetta di abbonati si avvicina a quota 60.000. Calcolando che manca ancora una settimana al fischio d’inizio, le probabilità di vedere l’Olimpico pieno sono altissime, quasi scontate.