Chelsea, bloccata la cessione: congelati i beni di Abramovich

Il Governo inglese ha ufficialmente sanzionato Roman Abramovich. Sono state congelate tutte le proprietà dell’oligarca. Tra queste, quindi, anche il Chelsea. Dopo la minaccia di sanzioni, Abramovich aveva messo in vendita il club. La cessione è dunque bloccata. Qualora dovesse avvenire i ricavi non andranno al magnate russo. È stata concessa una deroga speciale per far proseguire le attività del club. Bloccata tuttavia anche la vendita dei biglietti, sia per i tifosi di casa che per quelli ospiti. A riportarlo è il giornalista del Times Steven Swinford su Twitter.

BREAKING

Roman Abramovich has been sanctioned by the Government and his asserts – including Chelsea Football Club – have been frozen

Chelsea have been given a special licence to continue with football related activities but the sale effectively bars the sale of the club

— Steven Swinford (@Steven_Swinford) March 10, 2022