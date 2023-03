Champions League, sarà Inter-Benfica e Milan-Napoli ai quarti

Giornata di sorteggi europei. Quelli della Champions si sono svolti alle ore 12.00 a Nyon. Qualificate tre italiane: Inter, Milan e Napoli. Per i nerazzurri, l’urna di ha scelto il Benfica. Le altre due squadre di Serie A si affronteranno tra di loro: sarà Milan contro Napoli. La vincente del match approderà in semifinale, un successo che le italiane non raggiungevano da 5 anni. L’ultima a riuscire nell’impresa del penultimo step della competizione europea é stata la Roma nel 2018 contro il Barcellona, giocando poi la semifinale contro il Liverpool.