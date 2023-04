Champions League, il Milan batte il Napoli 1-0. Tra Real Madrid e Chelsea finisce 2-0

I due match di questa sera validi per le semifinali di Champions League hanno visto protagoniste Real Madrid-Chelsea e Milan-Napoli.

Il big match tutto italiano finisce 1-0 per la squadra di Pioli che dopo il 4-0 rifilato in campionato ai ragazzi di Spalletti, con il gol al 40’ di Ismael Bennacer, ribadisce il dominio sul Napoli. A nulla è servita una palla gol di Kvaratskhelia al 1’. Da segnalare la doppia ammonizione per Andre Zambo Anguissa che ha lasciato gli azzurri in dieci al 75′.

Karim Benzema invece apre le marcature sulla sfida contro il Chelsea. Al 22’ segna rasoterra al centro l’1-0. Al 74’ con tiro potentissimo dal limite all’angolino basso di sinistra Asensio firma il 2-0.

Da segnalare al 59’ il rosso per Chilwell (Chelsea).