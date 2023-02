Champions all’ultimo secondo

Il Messaggero (S. Carina) – Guai a parlare di occasione a Trigoria. L’ultima volta, proprio contro la Cremonese in coppa Italia il 1 febbraio, non bisogna nemmeno ricordare come andò a finire. Chiamatela quindi come volete: l’opportunità, la chance, la possibilità. Quella che è, rimane comunque ghiotta. Perché vincendo domani a Cremona, la Roma aggancerebbe le milanesi al secondo posto in classifica.

Una gara, quindi, da non sbagliare. Anche per prendersi la rivincita per il clamoroso scivolone interno che ha precluso ai giallorossi la possibilità di arrivare perlomeno in finale di coppa Italia.

E rimanendo in tema di occasioni e opportunità, c’è quella che intende giocarsi Wijnaldum. L’attesa per il ritorno di Gini dal 1′ è forte. Perché la sensazione, nemmeno troppo velata, è che se l’olandese nel giro di 2-3 settimane dovesse riprendere la condizione atletica, allora sì che la Roma potrebbe dire la sua in ottica secondo posto. E arrivare in Champions, riaprirebbe anche i discorsi legati al futuro di Mourinho.