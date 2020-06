A Pallotta piace ancora una Roma a stelle e strisce

La Gazzetta dello Sport (M. Cecchini) – Le parole di Pallotta potrebbero aver riaperto una strada alla trattativa con Friedkin. Logico che la proposta del tycoon texano non sia piaciuta al presidente, ma la sua attenzione si è appuntata su un tema: “L’ultima offerta semi-concreta che abbiamo ricevuto non era minimamente accettabile. E questo ha molto turbato qualcuno. Non sono sicuro che le persone sconvolte capiscano come si costruisce un accordo del genere. Ma non con il “seller financing”. Se il gruppo Friedkin avesse i soldi e volesse parlare ancora e avanzare un’offerta tale da essere ritenuta accettabile da tutti noi per la Roma, lo ascolteremo“. C’è dunque il dubbio che possa bastare cancellare il “seller financing” per riavviare le trattative. È evidente comunque come la possibilità non sia tramontata del tutto, nonostante lo scarso feeling tra i due magnati. Nel frattempo il dossier Roma, grazie a Goldman Sachs, ha iniziato a interessare soprattutto gli investitori statunitensi. Si dice infatti che ci siano discussioni preliminari con due gruppi, ma per ora ci sono bocche cucite. Ovviamente la “due diligence” già portata a termine da Friedkin gli garantisce un vantaggio importante, soprattutto nel momento in cui Pallotta volesse vendere nel minor tempo possibile.