Cessione Roma, nel weekend la lettera d’intenti di Friedkin per presentare l’offerta ufficiale a Pallotta

Ieri è andata in scena una riunione all’interno del Gruppo Friedkin, con la presenza dello stesso Dan Friedkin. Il magnate di Houston ha dato il semaforo verde ai suoi avvocati dopo l’accelerata impressa nell’ultima settimana dal venditore: già nel weekend, secondo quanto riportato da Il Tempo, verrà spedita allo studio legale DLA Piper – advisor di Pallotta fondamentale nello sbloccare l’affare facendo un’opera di convincimento sul presidente – la lettera d’intenti che presenterà l’offerta ufficiale per l’acquisto delle quote del club giallorosso. A quasi un anno di distanza dall’inizio della due diligence l’imprenditore texano è pronto a chiudere il cerchio e difficilmente verrà tollerato un altro passo indietro da parte di Pallotta.