C’è Zaniolo: convocato per Napoli

Il Corriere dello Sport (R.Maida) – Anche se Fonseca esclude connessioni dirette, da quando la Roma ha annunciato la trattativa per il passaggio di proprietà a Friedkin, la squadra ha avuto un crollo di prestazioni e risultati. Prima della partita con il Napoli la Roma si trova a 12 punti dal quarto posto, attualmente occupato dall’Atalanta. Una delle poche notizie incoraggianti è il ritorno di Zaniolo nella lista dei convocati per il Napoli. La sua partecipazione alla trasferta può servire a trasmettere un po’ di carica positiva alla squadra svuotata vista contro l’Udinese. Zaniolo non si aspettava la chiamata: chissà che non possa assaggiare il campo sei mesi dopo l’infortunio.