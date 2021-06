C’è profumo d’intesa tra Roma e Xhaka. Florenzi si allontana

Il Messaggero (S.Carina) – Il fatto che l’Arsenal abbia virato con decisione su Ruben Naves è la conferma indiretta di come la Roma sia vicino all’acquisto di Xhaka. Lo svizzero continua a spargere indizi social, l’ultimo è un mi piace ad una foto postata un paio di giorni fa da Mourinho. I Gunners sono fermi alla richiesta di 25 milioni e hanno rimandato al mittente l’offerta di 15 avanzata dalla Roma.

Pinto vorrebbe chiudere prima dell’inizio dell’Europeo, evitando così possibili giochi al rialzo. Il gm ha anche fatto il primo passo ufficiale per Rui Patricio, con la regia di Mendes. I 7 milioni offerti ancora non bastano ma la situazione anche in questo caso non preoccupa e può rimanere in stand-by per qualche settimana dato l’inizio dell’Europeo. Continuano i contatti con il Rennes per Nzonzi, Pinto chiede 7,5 milioni ma il club francese gioca al ribasso. No di Under al Fenerbahce, per Santon dopo il Basaksehir si è fatto avanti il Lorient. Florenzi è sempre più lontano dalla Capitale: il Psg non l’ha riscattato e a Trigoria sembra solo di passaggio. Dal ritiro della Nazionale ieri ha glissato sulla possibilità di lavorare con lo Special One: “Io allenato da Mourinho? Ancora non ci ho pensato, vi dirò più avanti. Dopo il torneo vado in vacanza“.