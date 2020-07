C’è la sfida al Toro, ma scoppia un nuovo caso Zaniolo

Leggo (F. Balzani) – Tre punti per la matematica Europa League senza preliminari contro un Torino che già pensa alla prossima stagione. Nella lunga trasferta torinese (sabato si gioca allo Juventus Stadium) la Roma stasera cerca gli ultimi 2 punti utili per blindare il 5° posto e preoccuparsi poi solo della sfida al Siviglia del prossimo 6 agosto. Fonseca si porta a Torino, però, un nuovo caso Zaniolo. Il 22enne è stato pizzicato lunedì sera insieme all’ex romanista Luca Pellegrini al Mythos, una nota discoteca all’aperto di Villa Borghese multata lo scorso 12 luglio per assembramenti. Nicolò era intento a fare qualche tiro di sigaretta (di solito fuma quella elettronica, ma era scarica) e tanti selfie senza mascherina con decine di tifosi tra cui l’attore romano Leonardo Bocci contravvenendo alle direttive del club e alle regole di distanziamento sociale.