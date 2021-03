C’è Kumbulla, confermato il tridente d’attacco

Il Tempo (E.Zotti) – Fonseca non cambia e punta sullo stesso attacco sceso in campo contro il Milan. Mkhitaryan e Pellegrini saranno alle spalle di Mayoral. Novità per quanto riguarda la mediana: torna titolare Diawara a quasi 5 mesi dalla sua ultima apparizione dal primo minuto in campionato.

Leggi anche: “Stadio, iter veloce”. Raggi vede Friedkin: caccia a nuove aree

Dalla partita contro il Verona è stato utilizzato in 9 occasione sempre dalla panchina. Titolare, invece, per 5 volte in Europa League. Sarà lui a giocare con Veretout, mentre Villar siederà in panchina. Sulle fasce spazio a Karsdorp e Spinazzola. In difesa rientra Kumbulla.