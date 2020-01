Castan: “Quando vedo la Roma in tv la seguo sempre, mi emoziono tanto per questi colori”

Leandro Castan, ex difensore della Roma, ha rilasciato delle dichiarazioni prima della partita contro il Torino a Roma TV. Ecco le sue parole:

Cosa significa Roma per te?

Roma significa tanto per me, ho giocato in altre squadre, ma la Roma è stata con me nel momento più particolare della mia vita e quindi fa parte della mia vita, della mia famiglia, sta nel mio cuore. Quando vedo la Roma in tv la seguo sempre, mi emoziono sempre tanto per questi colori.

Il Torino?

Anche Torino significa tanto, mi sono divertito lì, dove mi ha portato Petrachi. I primi sei mesi mi sono divertito molto, ho tanto affetto per loro, sono riuscito a giocare dopo quello che ho passato.

Questa Roma ti convince?

Questa Roma mi piace molto, in Brasile non c’è la Serie A, ma leggo tanto e vedo i video. La squadra ha iniziato così e così, ma ora sta facendo bene, l’allenatore è bravo e spero che la Roma possa arrivare in Champions. È una squadra che deve stare lì e deve continuare a crescere come ha fatto negli ultimi anni. Spero che la Roma possa vincere uno scudetto. Se dovesse accadere, ci sarò anche io in tribuna.