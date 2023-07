Sembra passata una vita dall’ultima apparizione del brasiliano Leandro Castan con la maglia della Roma. Eppure il legame e la stima per un compagno di squadra in particolare sembra essere rimasto intatto. Chi se non Daniele De Rossi, compagno di mille battaglie dalla classe unica, poteva essere esaltato. Le parole di Castan dal proprio profilo Twitter: “TBT di oggi con il migliore centrocampista chi io giocato insieme, saluto dal Brasile amico mio.”

TBT di oggi con il migliore centrocampista chi io giocato insieme, saluto di Brasile amico mio pic.twitter.com/q4qk8Hw9JQ — Leandro Castan (@l_castan) July 20, 2023