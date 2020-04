Cassa integrazione per 77 lavoratori

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – Cassa integrazione per gli oltre 250 dipendenti della Roma. La decisione era nell’aria da tempo ed è stata presa nei giorni scorsi, nel corso di una conference call tra i dirigenti della società e i rappresentanti sindacali di Cgil e Uil. La Cig ha decorrenza dall’inizio di questa settimane e per ora riguarda solo 77 dipendenti, ma a turno coinvolgerà gran parte del personale del club giallorosso. Il secondo scaglione, se non si riprenderà a giocare, entrerà in regime a maggio.