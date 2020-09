Caso Napoli-Roma, presenti Fienga, Manara e l’avv. Conte per l’udienza in Tribunale – FOTO e VIDEO

Pagine Romaniste (da via Campania S.Valdarchi) – Il caso tra Napoli e Roma, con i partenopei che puntano il dito contro la società giallorossa rea di non aver rispettato il distanziamento in panchina, va avanti. In via Campania questa mattina sono attesi per l’udienza il CEO Fienga e del dottor Manara. Il tutto era già stato rimandato il 16 settembre quando il dirigente della Roma era in isolamento fiduciario per via della positività al COVID del presidente De Laurentiis riscontrata dopo l’assemblea di Lega.

LIVE

Ore 13.11 – Guido Fienga lascia il Tribunale Federale.

Ore 12.35 – Fienga e Manara raggiungono Via Campania insieme all’avvocato Conte.

