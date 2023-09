La Gazzetta dello Sport – La Procura Figc ha aperto un’indagine sui cori intonati dal calciatori del Milan in bus dopo Roma-Milan. I giocatori cantano il coro “Sarà perché tifiamo”, che contiene la frase ” chi non salta, è un gobbo juventino”, anche se la parola “gobbo” sostanzialmente nel video non si sente. La decisione nasce dalla volontà della Figc di evitare comportamenti considerati contrati all’art. 4 del Codice di giustizia sportiva.

Conseguenze? Una multa. Intanto, fa discutere un video in cui, durante la presentazione di Lukaku di venerdì, si sentono versi razzisti e la frase “ne*ro di m…”. Il Milan, sempre attivo pro-inclusività, ha pubblicato una nota su Twitter: “Nel Milan non c’è spazio per discriminazione e intolleranza, e siamo certi che questo atteggiamento sia condiviso tra I nostri veri sostenitori. Ci impegneremo insieme alle autorità affinché vengano accertati i fatti e individuati i responsabili”