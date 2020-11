Caso Lazio e tamponi riprocessati, la Procura smentisce l’Ansa: notizia falsa. Il lavoro sui tamponi non è concluso

E’ di ieri la notizia, riportata dall’Ansa, secondo cui sarebbe emersa dalle nuovi indagini sui tamponi la positività di Strakosha e la negatività di Immobile e Leiva. E’ una notizia falsa. Come riporta infatti La Gazzetta dello Sport, ancora non ci sono risultati ufficiali né valutazioni ufficiose degli esami effettuati ieri dalla Procura di Avellino presso l’ospedale Moscati sui 95 tamponi dei giocatori della Lazio sequestrati nel laboratorio Futura Diagnostica. Al momento quindi nulla è stato ancora definito e il lavoro sui tamponi non è concluso. In più, essendo ogni tampone identificato da un codice a barre che protegge l’identità, sembra impossibile che un risultato possa essere già collegato a un nome.