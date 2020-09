Casa in centro e ruolo “centrale”: è Ryan il giovane capo di Trigoria

Il Messaggero (G.Lengua) – La figura centrale della nuova Roma sarà quella di Ryan Friedkin, l’unico di quattro figli che ha voluto seguire le orme del padre, con cui discute a Ladispoli il progetto e la Roma che verrà, gran parte nelle sue mani. Quando Dan lascerà la Capitale il figlio si trasferirà in un hotel vicino all’Eur per essere vicino al centro tecnico di Trigoria e alla sede amministrativa della società. Probabilmente ricoprirà la carica di vicepresidente e avrà il compito di osservare la Roma da vicino, osservando cosa avviene a Trigoria e seguendo la squadra in trasferta se necessario. Secondo la famiglia Friedkin questa è la formula vincente per far funzionare il club: Ryan ha intenzione di imparare l’italiano al più presto, comprare una casa al centro di Roma e passare più tempo possibile nella Capitale. Un ruolo simile a quello ricoperto da Zhang Jr nell’Inter.