Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l’ad del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha parlato delle dichiarazioni di Mourinho su Berardi, ma anche della possibilità di vendere l’esterno Azzurro. Queste le sue esternazioni:

Le parole di Mourinho su Berardi?

“Mi è dispiaciuto sentire certe parole da un grande allenatore. Per noi educazione e rispetto sono alla base di tutto e nessuno può insegnarci queste cose”.

Cessione per Berardi?

“Non lo vendo, glielo dico subito. A gennaio non vendo nessuno e, in base alle opportunità che si verranno a creare, vedremo come intervenire. In caso di offerta irrinunciabile? Noi ascoltiamo tutti e valutiamo. Ma a gennaio non vendiamo i giocatori importanti”.