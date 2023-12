Torna la Coppa d’Africa. La competizione inizierà il 13 gennaio, mentre la finale ci sarà l’11 febbraio. E intanto sono arrivate le prime pre-convocazioni delle nazionali: Ndicka con la Costa d’Avorio, mentre Aouar con l’Algeria. Se dovessero arrivare in fondo salterebbero ben 6 gare di campionato, senza contare gli ottavi di Coppa Italia e gli eventuali quarti di finale. Un problema non di poco conto per José Mourinho.