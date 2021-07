Termina in parità la seconda amichevole di precampionato contro il Siviglia. I giallorossi disputano un ottimo match, ma non vanno oltre il pari nonostante l’inferiorità numerica per buona parte del secondo tempo. Tra i migliori della sfida Carles Perez che ha voluto condividere un post su Instagram con questa didascalia: “Buona prestazione della squadra 💪 Avanti così ⚔️ Daje Roma!

È sempre una gioia rivederti amico Mio, Rakitic!“