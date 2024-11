“Devono spingere verso un allenatore italiano. Forse non capiscono dove arrivano ed è ancora più grave, la stagione sta precipitando. Secondo me Allegri sarebbe l’ideale”.

Le parole di Bergomi

“I tempi per i Friedkin sono stretti, devono scegliere un italiano che conosca l’ambiente. Da fuori vedo una disorganizzazione enorme. La situazione la vedo brutta, andrei su Ranieri”.

Le parole di Caressa

“Alla luce di quello che sta succedendo ora la posizione di Mourinho va rivista, anche se non stava facendo benissimo nell’ultimo periodo. Ma forse una toppa evidentemente l’aveva messa. Se arriva un allenatore straniero, a marzo ci troviamo davanti a un altro esonero. Certe stagioni sono così. Da subito però con Juric non vedevo un orizzonte, non ci credevano da subito i giocatori. Ci ha messo anche del suo, sicuramente non è ai primi posti del colpevoli ma non ha fatto bene. Ranieri credo che tornerebbe ad allenare solo la Roma”.

