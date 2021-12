Capolavoro Roma: i giallorossi vincono 4-1 a Bergamo e si rilanciano al quinto posto

Il Tempo (T. Carmellini) – Capolavoro Roma. A Bergamo la squadra di Mourinho gioca la miglior partita della stagione, vince finalmente contro una big e dimostra di esser pronta per fare il salto di qualità. Lo Special One aveva detto di volere tre punti per questa trasferta che alla vigilia sembrava proibitiva e il gruppo lo ha seguito con qualità, ma soprattutto con il cuore.

Perché quella di ieri è stata la prima vittoria da squadra vera della Roma in questa stagione, in uno stadio che l’aveva vista già altre volte passare in vantaggio ma dal quale era uscita fin troppo spesso battuta. Ieri invece ha dimostrato di poter dire la sua se ha la rosa al completo o quasi (pesante ancora l’assenza di Pellegrini) anche magari rischiando di spremere gli uomini migliori: sempre gli stessi.