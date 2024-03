Il Tempo (M. Cirulli) – È innegabile che uno dei giocatori più in forma nel campionato italiano in questo momento sia Lorenzo Pellegrini. Il capitano della Roma ha concluso il ritiro con la nazionale con una marcatura di pregevole fattura contro l’Ecuador. Nelle ultime 15 partite disputate tra club e Italia, partendo proprio dalla prima di De Rossi in panchina, Pellegrini ha realizzato 7 gol, lo stesso numero di marcature arrivate nelle precedenti 49 gare.

Analizzando statistiche più avanzate inerenti al campionato si é passati da 2,42 tiri a partita e 1,94 key passes – passaggi che portano a un tiro, tramutati i zero assist – nella prima parte di stagione, a 1,62 – in entrambi gli ambiti, con 3 assist a referto – con il nuovo allenatore, a simboleggiare non solo i compiti difensivi richiesti dallo Special One, ma anche la qualità di un calciatore che c’é sempre stata, ma solamente adesso é riuscita ad emergere.