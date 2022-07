Capello: “Zaniolo ha un grande talento che rischia di disperdere. Vedrei bene Dybala alla Roma”

Fabio Capello, ex allenatore della Roma, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport ed ha parlato anche del Club giallorosso. Queste le sue parole:

Dice Mancini che Zaniolo rischia di sprecare tempo e occasioni…

Proprio così. Zaniolo ha un grande talento che rischia di disperdere. Deve stare attento a chi gli sta attorno e deve curarsi con attenzione tutto l’anno.

Dybala: tutti lo vogliono, nessuno lo prende…

Dybala non si discute: se sano, è un fuoriclasse che fa la differenza. Però gioca poco. La sua fortuna è che sono infortuni muscolari: non solo si può lavorare per curarli, ma anche per prevenirli. Ho una domanda: perché la Juve l’ha lasciato andare? Forse certe richieste di ingaggio non andavano fatte. Lo vedrei bene alla Roma per Zaniolo, libero sul centrodestra.