Fabio Capello, ex allenatore della Roma, ha raccontato a Sky Sport un aneddoto su Giorgio Chiellini, di quando stava per portarlo nella Capitale: “Io lo volevo con me già alla Roma, ma arrivò Moggi con fare molto sveglio e lo prese. Lo vidi nel Livorno, volevo portarlo nella Capitale e dopo quattro giorni lo prese la Juventus. È stato un calciatore straordinario, che è migliorato negli anni. Un esempio, oltre che un calciatore con grandi capacità“.