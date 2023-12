Il Mattino – Romelu Lukaku è stato squalificato solo per una giornata dopo l’espulsione diretta rimediata nel match tra la Roma e la Fiorentina. Un po’ a sorpresa la decisione del giudice sportivo che, quindi, consentirà all’attaccante belga di saltare solo la trasferta della Roma a Bologna. Mentre sarà regolarmente in campo con il Napoli all’anti-vigilia di Natale.

Ma il referto arbitrale di Rapuano ha chiarito che si trattava semplicemente di “un fallo grave di giuoco”, dunque inevitabile lo stop solo di una giornata. Il rosso a Lukaku aveva fatto saltare i nervi a Mourinho ma è apparso come un provvedimento sacrosanto. Per fortuna, non ha colpito in pieno l’avversario sfiorandone invece il calzettone.

Contro il Napoli non ci sarà, invece, Dybala. La Roma ha riferito: “Gli esami a cui è stato sottoposto l’argentino hanno confermato una lesione al flessore della coscia sinistra e che sarà fuori tre settimane circa”.