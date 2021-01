Capello: “Meglio la Roma. Ma impossibile da pronosticare”

Il Tempo (F. Schito) – Quando allenava la Roma ha perso solo un derby, infilando una striscia di 10 stracittadine consecutive, tra campionato e Coppa Italia, da imbattuto. Fabio Capello, l’allenatore che ha portato la Roma a vincere il suo terzo scudetto, di sfide ad alta tensione se ne intente.

Ma anche per lui fare un pronostico in vista del match di venerdì sera non è impresa facile: «La Lazio è viva, ma le mancano giocatori e questo fa la differenza. La Roma mi sembra più pronta in questo momento ma il derby è una partita particolare. Mi piace per come gioca, gli ultimi venti minuti della partita contro l’Inter sono stati da grande squadra».