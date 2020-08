Cancellato uno stage della Roma in Olanda per il Covid, Fonseca: “Mi dispiace molto, restate al sicuro” – VIDEO

Il Coronavirus ha costretto all’annullamento di molti impegni per i club di calcio, come il camp della Roma presso il centro sportivo della società SteDoCo di Hoornar, in Olanda. Era un impegno organizzato da tempo, un mini stage di 4 giorni dal 18 al 21 agosto per alcuni bambini olandesi volenterosi di allenarsi con lo staff di Trigoria. Fonseca ha mandato un videomessaggio rivolto ai giocatori. Ecco le sue parole: “Mi dispiace molto non poter venire da voi quest’estate. Non vedevamo l’ora di essere a Hoornaar e vedervi allenare con i nostri allenatori. Speriamo di vedervi presto in campo. Restate al sicuro, forza Roma”.