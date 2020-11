Campos full time, ma solo da giugno

Corriere dello Sport (R.Maida) – I punti in classifica sono ancora 11, ma la speranza di ottenere quello raccolto a Verona resiste ancora. La Roma ha chiesto ed ottenuto il rinvio dell’audizione per ragioni personali di uno dei personaggi coinvolti. Comunque sarà difficile da sistemare perchè il regolamento parla chiaro. I Friedkin proseguono il loro giro di incontri, non solo a Roma, per capire i tempi di realizzazione del progetto di Tor di Valle. La presidenza ritiene saggio aspettare prima di cambiare completamente obiettivo, visto che le elezioni possono stravolgere la giunta. Soltanto se capissero che l’iter di Tor di Valle verrà bloccato definitivamente, allora accetterebbero consigli di alcuni personaggi molto influenti della città. Per quanto riguarda il direttore sportivo la gara ad eliminazione ha lasciato soltanto un candidato forte: Luis Campos. La speranza dei Friedkin, che lo hanno incontrato più volte, è che il sostegno in termini di consulenze possa bastare fino a giugno. Poi Campos sbarcherebbe a Roma per occuparsi a tempo pieno della società. Garanzie sotto questo punto di vista non ce ne sono, il portoghese non ne ha date. Prima udienza anche per il caso Petrachi: le parti si raggiorneranno a fine mese.