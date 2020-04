Il calcio si salva da solo con il calendario solare e bloccando il mercato

Il Giornale (R. Signori) – Il calcio mondiale è alla ricerca di soluzioni per salvaguardare l’intero movimento da una crisi economica senza precedenti. L’unica via d’uscita al momento sembra quella di portare al termine la stagione calcistica, entrando nell’ordine di idee di poter tirare dritti anche fino ad ottobre. Il campionato successivo, invece, potrebbe iniziare a gennaio e regolarsi così con il calendario solare e non calcistico, in vista anche di Qatar ’22 (il primo Mondiale che si giocherà non d’estate ma a dicembre). Per il mercato invece, si pensa ad una sospensione momentanea, permettendo alle società di risanare i bilanci.