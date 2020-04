Mercato senza sosta, affari fino a Natale

Il Corriere dello Sport (A.Ramazzotti) – Un mercato unico, che durerà anche quando la stagione è in corso, con tanto di abolizione della finestra di gennaio. Il gruppo di lavoro di Uefa, Eca, Federazioni e Leghe Europee ha ricevuto le linee guida in base alle quali gestire le 16 settimane previste per le contrattazioni relative ai cartellini dei giocatori. Ogni Federazione potrebbe decidere autonomamente, ma questa è una situazione straordinaria e ci vogliono scelte condivise. L’idea è quella di creare una finestra comune a tutte le Leghe europee, con una data di inizio e di fine trattative per tutti. Se la finale di Champions si giocherà l’8 agosto, il mercato inizierà il 15 agosto e terminerà dopo 16 settimane, a inizio dicembre. Mentre invece, se l’atto finale della Champions andrà in scena il 22 agosto, il via alle trattative avverrà a inizio settembre, con tanto di gong il 20 dicembre. Si va verso un periodo di 3 mesi e mezzo di campionato con il mercato aperto. La Fifa sta anche lavorando a come allungare i contratti in scadenza il 30 giugno e come posticipare quelli già firmati che sarebbero operativi dal 1 luglio.