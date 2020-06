Mercato, si lavora allo scambio Under-Milik in caso di partenza di Dzeko

Il Tempo (F. Biafora) – La permanenza di Edin Dzeko alla Roma dopo la prossima sessione di calciomercato non è scontata. Il pesante ingaggio potrebbe indurre i giallorossi a privarsi del giocatore e dunque a Trigoria si iniziano già a studiare i possibili sostituti. Uno di questi, secondo Il Tempo, è Milik: il centravanti del Napoli potrebbe rientrare in uno scambio con Under, ma la trattativa non è semplice. Il polacco infatti è anche nel mirino della Juventus, che deve sostituire Higuain, e l’opzione bianconera al momento sarebbe quella preferita dal centravanti partenopeo, anche per motivi economici. A Torino sarebbe in grado di garantirgli 5 milioni annui.