Dal 1 luglio la Roma si troverà con un portiere in più. Robin Olsen ha comunicato al Cagliari che non accetterà il prolungamento del prestito in terra sarda fino al termine della stagione ma preferisce tornare alla Roma anche se non potrà essere utilizzato. La decisione sarebbe arrivata dopo il match di ieri vinto 4-2 contro il Torino e lo svedese preferirebbe evitare il rischio di infortuni che poi potrebbero pregiudicare la prossima stagione. Lo riporta Tuttomercatoweb.com.