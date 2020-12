Calafiori spinge per un’altra chance

Il Corriere Dello Sport (R.Maida) – Il gol, il contratto. E poi? L’esclusione. Riccardo Calafiori ha vissuto un dicembre altalenante, ha coronato due sogni in uno: segnare con la Roma in Europa League e firmare il primo accordo da calciatore professionista, ma presto ha scoperto quando possa essere difficile affermarsi in una squadra ambiziosa. Nonostante l’infortunio di Spinazzola, Fonseca ha preferito spostare Bruno Peres a sinistra piuttosto che lanciarlo nei titolari contro il Cagliari, poiché non aveva gradito l’atteggiamento di Calafiori nel finale del match contro il Torino, tanto che anche a Bergamo, nell’emergenza, è entrato Bruno Peres. Il tempo è tutto dalla sua parte però, perché a 18 anni può pazientare un po’ prima di avere nuove occasioni. “Bisogna ricordare che Calafiori è un ragazzo giovane – ha dichiarato Fonseca- crediamo in lui per il futuro della società. Deve migliorare, come è normale alla sua età. Farlo sentire il migliore del mondo non lo aiuta a maturare“. Calafiori si sta allenando forte e spera di essere considerato anche alla ripresa del campionato, il 3 gennaio contro la Sampdoria. Intanto emergono dettagli sul contratto firmato: ha firmato fino al 2025 per 400.000 netti più bonus legati alle presenze, al rendimento e ai risultati, con i quali potrebbe raggiungere anche gli 800.000 euro.